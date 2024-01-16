محافظ الشرقية يترأس لجان اختبار تجديد شغل وظائف قيادية بالمديريات

ترأس الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان اختبار تجديد شغل عدد من الوظائف القيادية.

وجاءت الوظائف القيادية على النحو التالي:

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديريه الصحة.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الصحة.

- مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

وأكد محافظ الشرقية أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة، ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

أوضح محافظ الشرقية أن هذه الاختبارات تأتي تفعيلاً لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة بما ينعكس علي تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد والأستاذ علي أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري والأستاذ محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم.