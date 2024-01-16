إضافة المواليد على بطاقات التموين في هذه الحالة.. اعرف الشروط

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ إضافة المواليد على بطاقات التموين سيتم في حالة إقرار ميزانية جديدة على ميزانية دعم المنظومة التموينية، من أجل توفير استحقاقات الدعم الجديدة للفئات والأبناء الجدد الذين سيتم إدراجهم وضمهم على بطاقة التموين.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

ونوهت وزارة التموين، بأنّ إضافة المواليد على بطاقات التموين، سيمنح الفئات المستحقة بعد إتمام ضمهم حصة ثابتة من الخبز المدعم يوميًا بواقع 5 أرغفة خبز لكل مواطن يوميا، أيضا حصة من السلع التموينية شهريا بواقع 50 جنيها شهريا.

الفئات المستحقة

ووفقا للقرار الوزاري رقم 51 للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقات التموين، هم الفئات التالية:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء زوجات الشهداء.

- أبناء الأسر البديلة.

شرط قبول إضافة أبناء الأسر المستحقة

شددت وزارة التموين، أنه حتى وإن كانت الأسرة من الفئات السابقة المستحقة فلن يتم قبول إضافة المواليد على بطاقة التموين لهم إلا للبطاقة، التي تقل عن 4 أفراد ليتم استكمال عدد الأسرة على البطاقة إلى 4 أفراد وهو الحد الأقصى للبطاقة حاليا.