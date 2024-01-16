‎تجديد جواز السفر أون لاين.. تعرف على الخطوات

أطلقت وزارة الداخلية خدمة تجديد جواز السفر أون لاين، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وبذلك يمكنك بكل سهولة، الدخول على موقع الإدارة العامة للجوازات، واتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

خطوات تجديد جواز السفر أون لاين

وإليك تجديد جواز السفر أون لاين، والتي تبدأ بالدخول على موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة التابع لوزارة الداخلية، من هنـــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول على الموقع، بحسابك الخاص إذا كان لديك حساب، وفي حال عدم وجود حساب لك يمكنك إنشائه.

- اضغط على أيقونة «تجديد جواز السفر».

- أدخل البيانات المطلوبة، مثل رقم جواز السفر وتاريخ الميلاد والعنوان.

- حمل صور شخصية حديثة مقاس 4x6 بخلفية بيضاء.

- إرفاق الرقم القومي وصورة من البطاقة الشخصية.

- إرفاق صورة من شهادة المؤهل الدراسي، في حال إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- إرفاق صورة من شهادة التجنيد لتوضيح الموقف منه بالنسبة للذكور.

- إرفاق قسيمة الزواج إذا كنت متزوجا.

- في حال كان اسم الزوج غير مسجل في جواز السفر الخاص بالإناث يتم إرفاق صورة منها أيضا مع طلبهم.

- في الخطوة الأخيرة تقوم بدفع رسوم الخدمة، وبعدها ستظهر لك رسالة بموعد استلام جواز السفر.

وبعد ذلك، سيتم مراجعة طلبك، وإذا تمت الموافقة عليه، سيتم إرسال جواز السفر الخاص بك إلى عنوانك خلال فترة زمنية محددة.

مزايا تجيد جواز السفر إلكترونيا

وفيما يلي بعض مزايا خدمة تجديد جواز السفر أون لاين:

- توفير الوقت والجهد، حيث لا يلزم الذهاب إلى مقر إدارة الجوازات.

- إمكانية التجديد في أي وقت ومن أي مكان.

- إمكانية الدفع إلكترونيًا.

وفي الختام يشار إلى أن خدمة تجديد جواز السفر أون لاين من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتوفير الكثير من الوقت والجهد.