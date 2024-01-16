وزير التموين: ارتفاع الأسعار عالميا وسوء التوزيع سبب أزمة السكر

شرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب أزمة السكر التي شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى وجود عدة أسباب عالمية أدت لها، وشدد على أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن.

وزير التموين يوضح أسباب أزمة السكر

وأرجع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أسباب ارتفاع أسعار السكر إلى عدة أحداث عالمية ومنها:

- جائحة كورونا.

- الحرب الروسية الأوكرانية.

- تغيرات المناخ.

- العدوان الإسرائيلي على غزة.

- الأزمة في السودان.

وقال وزير التموين، خلال كلمته أمام مجلس النواب، إن سوء توزيع السكر في المحافظات وراء حدوث أزمة السكر، قائلا: «الوزارة لا تبيع السكر للتجار، ولكن يتم توزيعه على المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وسوء التوزيع مسؤولية المحافظين واتحاد الغرف الصناعية».