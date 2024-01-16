نائب «التنسيقية» ينتقد وزير التموين أمام «النواب»: متى تستقيل؟

وجّه محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتقادات شديدة للدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب فشل الوزارة في مواجهة ارتفاع أسعار السلع، واحتكار التجار لها، وتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال بدر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنّ وزير التموين لم يشعر بالحرج من فشله في مواجهة ارتفاع الأسعار، رغم أنّ مصر تعاني من اكتفاء ذاتي من بعض السلع، مثل البصل والسكر الذي وصل سعره إلى 50 جنيها، إلا أنّ المواطن لا يستطيع الحصول عليها بأسعار عادلة.

وأضاف بدر أنّ وزير التموين لم يشعر بالحرج من القبض على مستشاره العام، وآخرين من مسؤولي الوزارة بتهم فساد، كما لم يشعر بالحرج من تحول المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي إلى خرابات.

وطالب بدر، وزير التموين بإعلان ترك منصبه، قائلا: «مش مستنى غير كلمة واحدة من الوزير في بيانه أمام المجلس، أن يقول إنّ تولي منصبا وزاريا لم يعد مغنما بل هو عبء وهمّ كبير، لذا أعلن بكل شجاعة ترك موقعي».