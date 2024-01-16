وزير التموين لـ«النواب»: سوء توزيع السكر مسؤولية المحافظين والغرف الصناعية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الوزارة لا تبيع السكر لتجار مصر، وإنما توزعه على المنافذ الاستهلاكية، وسوء التوزيع مسؤولية المحافظين واتحاد الغرف الصناعية.

وأشار وزير التموين إلى أن 97% من الزيوت النباتية مستوردة، حتى العصارات تستورد بذرة الفول الصويا، و53% من القمح مستورد، والذرة الصفراء 55 % مستورد.

وأضاف: «ممكن نشوف المساحات المنزرعة واستهلاكنا قد إيه للتأكد مما أقول»، موجها كلامه لمجلس النواب: «قبل أن ننظر إلى سعر المنتج يجب أن ننظر إلى التكلفة، وسعر المنتج الخام»، مطالبا بمراعاة التوازن والاتزان بين تكلفة الخامات والصناعة، بمعنى احترام حق المستورد للبيع بسعر متوازن، ولضمان استمرار العملية الإنتاجية.

وأضاف: «نحن مسئولين عن شق التموين، وما يدخل في نطاقها من التجارة الداخلية، ولكن في وقت السبعينيات لم يكن هناك سوى وزارة التموين، إنما الآن موجود جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك».

وقال: «أنا مسئول ضمنيا عن تلك الهيئات القومية، ولكن هيئة سلامة الغذاء خدت مني كل المفتشين، والوزارة منوطة بالإشراف على السلع التموينية والرقابة على الأسواق، ونعمل جاهدين لضبط الأسواق».