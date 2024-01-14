جون كيري يتخلى عن منصبه في إدارة بايدن.. ما علاقة الانتخابات الرئاسية؟

قبل أشهر بسيطة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قرر المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، ترك منصبه من إدارة بايدن الأمريكية قريبا، إذ زعم أنه يريد مساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته الانتخابية المقبلة.

جو بايدن يترك منصبه في إدارة بايدن

وأبلغ جون كيري الموظفين العاملين بإدارة بايدن بقراره، أمس السبت، من أجل مساعدة الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية، وذلك بعد أن تحدث مع الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي، ولم تتخذ الإدارة الأمريكية أي قرار على خلفية من يحل محل جون كيري، حسبما ذكرت «رويترز».

مناصب جون كيري

جون كيري شغل منصب المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ في إدارة بايدن و ووزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وساهم بدور كبير في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، إذ اتفق فيه عدد كبير من الدول على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة تغير المناخ حول العالم.

وانضم جون كيري لمجلس الشيوخ كعضو عن ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ورشح نفسه للحزب الديمقراطي التابع للرئاسة الأمريكية في عام 2004، لكنه خسر أمام الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش.