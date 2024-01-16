السر في الشيح والتوابل.. أقوى 5 طرق سهلة لطرد الفئران من المنزل

الفئران تُصنف ضمن أنواع القوارض المزعجة التي تسبب الذعر والخوف عند تواجدها في المنزل، بالإضافة إلى تسبُبها في أمراض خطيرة لأصحاب المكان الذي يتواجدون فيه، لذا نوضح في التقرير التالي أقوى 5 طرق سهلة لطرد الفئران من المنزل بمواد طبيعية.

ما هي أقوى 5 طرق سهلة لطرد الفئران من المنزل؟

تصبح الفئران مصدر قلق في المنزل الذي تتسلل، حيث تُسبب الفوضى في المكان، كما تتسبب في أضرار للملابس والأثاث، لذا قدم موقع housedigest أقوى 5 طرق سهلة لطرد الفئران من المنزل.

- استخدام البصل والثوم لطرد الفئران

من الممكن استخدام البصل والثوم لطرد الفئران من المنزل، لأنهما من الأطعمة الطبيعية التي تتسم بالرائحة القوية النفاذة الطاردة للقوارض، إذ يمكن وضع قطع من البصل ومفروم الثوم في أركان المنزل والأماكن التي يختبئ بها الفئران.

- استخدام زيت النعناع

يُعرف فعالية زيت النعناع في طرد الفئران من المنزل نظرًا لرائحته القوية، ويمكن الاستعانة به من خلال الخطوات التالية:

- تشكيل القطن على شكل كرات متوسطة الحجم.

- غمس كرات القطن في زيت النعناع.

- وضع الكرات في أركان المنزل وزواياه.

- التوابل والشيح لطرد الفئران

يعتبر استخدام التوابل الحارة كالشطة والفلفل الأسود من الخلطات المنزلية القوية لطرد الفئران بسهولة من المنزل، وذلك من خلال رشها في الأماكن التي توجد بها الفئران وفي أركان المنزل، كما يمكن استخدام الشيح النباتي في طرد الفئران من خلال وضعه في قماشة وتعليقها على النوافذ.

استخدام أكياس الشاي وسد الشقوق

- أكياس الشاي

يُمكن استخدام أكياس الشاي في طرد الفئران من المنزل، من خلال تسخين حوالي 5 أكياس من الشاي في وعاء من الماء ثم وضعهم في أركان المنزل من 6 لـ7 ساعات تقريبًا.

- تنظيف المنزل باستمرار

يعتبر تنظيف المنزل بشكل مستمر من أهم الطرق القوية التي تستخدم لطرد الفئران من المنزل، وذلك من خلال التخلص من النفايات أول بأول، وسد الشقوق والفتحات جيدًا، بالإضافة إلى أهمية تغطية الطعام.