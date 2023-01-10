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أستاذ تغذية: التوابل تخفف الآثار السلبية للتغير المناخي على الصحة

كتب:

هاجر عمر
03:14 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
التوابل

التوابل

قالت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، إن التغيرات المناخية والتلوث البيئي وارتفاع درجة حرارة الأرض كان لها تأثير بالغ على مخ البشر جميعًا، إذ سيطرت مشاعر العصبية والاكتئاب وعدم التركيز، إضافة إلى وجود صعوبات في التعلم، ومشكلات تتعلق بالذاكرة، فضلا عن إصابة البعض بألزهايمر.   

ضرورة تناول الطعام في صورته الطبيعية بعيدًا عن المصنعات

وأضافت «كاظم»، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن ندوة عُقدت في المركز القومي للبحوث، وتضمنت العديد من النقاشات العلمية بين العلماء المشاركين، وأوصت بضرورة حرص المواطنين على تناول الغذاء الصحي في المنزل والبعد عن المصنعات الغذائية، مشيرة إلى أهمية العودة للطبيعة وتناول الغذاء في صورته الطبيعية كالخضروات والفواكه والتوابل.

التوابل تقلل الالتهابات الناتجة عن التغيرات المناخية

وأكدت أستاذ التغذية الطبية، أهمية استخدام التوابل في إعداد الطعام بالمنزل، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، إضافة إلى أهميتها البالغة على الصحة ومد الجسم باحتياجاته، فضلًا عن أهميتها في التقليل من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، مشددة على أهمية زراعة الخضروات الورقية كالجرجير والبقدونس بالمنازل، وتناولها مع كل الوجبات الغذائية، كما كان يحرص على ذلك المصريون في وقت سابق.

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