شعبة العطارة: إقبال على التوابل.. والفلفل الأسود بـ140 جنيها والكمون بـ180

تشهد التوابل إقبالًا متزايدًا على الشراء؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك في ظل استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، وتقديم عروض مخفضة من بعض المحلات التجارية.

إقبال المواطنين على شراء التوابل

وفي جولة «الوطن» داخل منطقة الأزهر، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إنَّ اقبال المواطنين على شراء التوابل يزداد يوما بعد يوم وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، إذ أنَّ هناك أنواعا عديدة من الصنف الواحد للتوابل وتختلف الأسعار وفقًا لكل متجر.

وقال محسن رشاد أحد أصحاب محلات العطارة بمنطقة الأزهر، إنه منذ أواخر شهر فبراير الماضي شهدت الأسواق إقبالا متزايداً على محلات العطارة لشراء التوابل التي تحتاجها رباب البيوت طوال الشهر الكريم، ويعتبر «الفلفل والكمون والشطة والزعتر وورق اللورا وبهارات الفراخ واللحم والكبسة» الأكثر مبيعًا.

أسعار مخفضة

وأضاف «رشاد»، أنَّ أسعار التوابل تختلف من منطقة وعطار الي الاخر ويختلف سعر الجملة عن القطاعي أيضا، إضافة إلى بعض محلات العطارة التي تقدم الفترة الحالية عروضًا مخفضة على التوابل بمناسبة شهر رمضان، إذ تتراوح الأسعار بين 50 جنيهًا و125 جنيهًا بدلًا من 265 جنيهًا، ويسجل جرام الفلفل الأسود والكمون والشطة والكاري و«البهارات المشكلة» 125 جنيهًا بينما يبلغ سعر جرام الحبان وورق اللورا والزعتر 50 جنيهَا.

استقرار أسعار التوابل

فيما قال مجدي توفيق نائب رئيس شعبة العطارة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الأسواق غنية بكل أنواع التوابل، والأسعار تشهد استقرارًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ويبلغ سعر كيلو الفلفل الأسود 140 جنيهًا والكمون 180 جنيهًا والشطة والزعتر 60 جنيهًا والكزبرة 70 جنيهًا، بينما يسجل الحبان 400 جنيه بدلًا من 700 جنيه العام الماضي.