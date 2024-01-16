«إسكان النواب» تناقش 3 طلبات إحاطة بشأن تجديد خطوط المياه في البحيرة

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، وكيل اللجنة، 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد عبد الله زين الدين، الأول بشأن التأخر في إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، والثاني عن البطء الشديد في إحلال وتجديد توسعة الخطوط المتهالكة بمركز ومدينة إدكو، والطلب الثالث بخصوص عدم وجود خدمة الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة إدكو بالبحيرة.

مناقشة طلبات إحاطة

وعرض النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، خلال الاجتماع، الطلبات الثلاثة مستنكرا تأخر التنفيذ طوال هذه المدة، كما طالب بكشف أسباب تأخر إنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، والذي يخدم قطاعا كبيرا من الأهالي بالمدينة.

كما طالب النائب بسرعة إحلال وتجديد توسعة الخطوط المتهالكة للصرف الصحي بمركز ومدينة إدكو بالبحيرة، مشيرا إلى أهمية توفير خدمة الصرف الصحي ببعض المناطق المحرومة بالمدينة.

محطة مياه شرب إدفينا الجديدة

من جانبه أكد المهندس إيهاب أحمد خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بالنسبة لإنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديد، فإن الأرض تحت ولاية وزارة الري والهيئة، في انتظار إجراءات التخصيص، مؤكدا أنه عند صدور قرار التخصيص سيتم البدء في تنفيذ المشروع، حيث أنه مدرج بخطة العام المالي الحالي 2023/2024.

فيما أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب بمتابعة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، صدور قرار التخصيص للأرض التي سينشأ عليها مأخذ محطة مياه شرب إدفينا وبدء العمل بمجرد صدور القرار.

من جانبه أكد هشام أحمد بربر، رئيس الجهاز التنفيذي لمحافظة البحيرة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه سيتم الانتهاء من إحلال وتجديد توسعة الخطوط المتهالكة بمركز ومدينة إدكو، فور توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وبشأن توسعة الخطوط المتهالكة بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، أكد المهندس إيهاب أحمد خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه سيتم تشكيل لجنة من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لانتهاء أعمال التوسعات الخاصة بمحطة المعالجة ويتم توصيل الشبكات على تلك المحطة ومقرر انتهاء الأعمال في 30/6/2024.

وأوصت لجنة الإسكان، بقيام النائب محمد زين الدين، بالمتابعة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، للمعاينة على أرض الواقع وإفادة اللجنة بالأعمال التي تم الانتهاء منها.