إعلام ألماني: برلين تدرس تزويد تل أبيب بذخائر للدبابات كتب: حسن سمير 08:51 م | الثلاثاء 16 يناير 2024 دبابات - صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام ألماني، بأن برلين تدرس تزويد تل أبيب بذخائر للدبابات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: محلل سياسي: استخدام القوة المفرطة في غزة السبب الأساسي وراء الخلافات بين نتنياهو وبايدن محلل سياسي فلسطيني: الاحتلال يعرقل دخول ثلثي المساعدات اليومية إلى غزة مستشار سابق لأوباما: تصعيد إسرائيل المستمر ضد غزة يزيد إحباط بايدن حزب الريادة يشكر الدولة المصرية على دخول وائل الدحدوح من قطاع غزة غزة إسرائيل تل أبيب بقلم حسن سمير