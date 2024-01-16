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إعلام ألماني: برلين تدرس تزويد تل أبيب بذخائر للدبابات

كتب:

حسن سمير
08:51 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
دبابات - صورة أرشيفية

دبابات - صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام ألماني، بأن برلين تدرس تزويد تل أبيب بذخائر للدبابات.

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