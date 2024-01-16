ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملات مكبرة بالإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، أنه تم شن حملات تموينية بعدة مناطق بالإسكندرية اليوم، تنفيذا لتعليمات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومصادرة المنتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

مخالفات تموينية في الإسكندرية

وأشار «القلش» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى إن إدارة المنتزه التموينية برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة، شنت حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط عدة مخالفات كالتالي:

- 99 زجاجة خل منتهية الصلاحية

- 21 زجاجة زيت طعام منتهية الصلاحية

- 54 علبة حليب منتهية الصلاحية

- 40 علبة جبنة منتهية الصلاحية

- 114 باكو كيك منتهي الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

حملة مكبرة في العجمي

كما شنت الأجهزة المعنية، حملة تموينية مركزية، برئاسة جمال عمار وكيل المديرية، بنطاق إدارة العجمي أسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر تصرف مخبز بلدي في 35 جوال دقيق مدعم.

- 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية.

- 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 5 محاضر عدم وجود لوحة بيانات على المخابز.

- محضر توقف لمحطة بنزين بدون إذن من الجهات المختصة.

- محضر لبدال تمويني لعدم إعلان الأسعار.

- محضران حيازة سجائر بدون فواتير والتحفظ على 270 علبة سجائر.

- محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية لسوبر ماركت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.