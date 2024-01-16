كبير مفتشي الطاقة الذرية السابق: انخفاض عدد المفاعلات النووية بشدة في 2022

قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، إن اليورانيوم تعد مادة مهمة كونها الوقود الخاص بالمفاعلات النووية، وكان يوجد 450 مفاعلا نوويا في العالم منذ 4 أو 5 سنوات الماضية، إلا أنه خلال سنة 2022 انخفض عدد المفاعلات النووية بشدة إلى 411 مفاعلا.

وأضاف «أبو شادي»، خلال مداخلة ببرنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن الطلب على اليورانيوم انخفض بالواقع ولم يرتفع، كما أنّ سعر اليورانيوم انخفض ولم يزد، ولكن حدث أنّ كازاخستان، التي تعد أكبر دولة منتجة لليورانيوم الخام بنسبة تقترب من 45%.

وأشار إلى أنّ كازاخستان حدث لديها بعض المشكلات الفنية في تعدين اليورانيوم أو إنتاج ما يسمى بـ«الكعكة الصفراء»، التي تعد المادة الخام المباعة والتي توزع كبداية لتصنيع اليورانيوم في المفاعلات.

وأكد أن كازاخستان تعرضت لمشكلات فنية ولديها بعض الأحماض كانت غير متوفرة في السوق، نظرا لأنها كانت تستوردها من روسيا، وبالتالي حدث خفض إنتاج محدود، موضحا أنّ العالم كان ينتج ما يقرب من 60 ألف طن في 2020 - 2021 وانخفض إلى أقل من 50 ألف طن العام الماضي، ويرجع ذلك إما للمفاعلات التي لم تعمل وتوقفت الفترة الماضية أو وجود مشكلات فنية في كازاخستان أو الأوضاع المتوترة في النيجر.