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خبير يوضح مقترحات أوروبا لحل أزمة الغاز: المفاعلات النووية قد تنقذ الموقف

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هاجر عمر
04:15 م | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
البرد القارس في أوروبا

البرد القارس في أوروبا

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنّ روسيا أصبحت تستخدم الغاز الطبيعي كسلاح ضد الاتحاد الأوروبي، نتيجة نتائج اجتماع الدول السبع، التي وضعت حدا أقصى للنفط الروسي، ما جعل روسيا تتخذ بعض الإجراءات التي من شأنها تخفيض الغاز المتجه إلى أوروبا.

دول اوربية تلجأ للمخزون الاستراتيجي للغاز 

وأضاف راغب في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ أوروبا بدأت البحث عن حل للخروج من أزمة الغاز الطبيعي قبل حلول فصل الشتاء، وبدأت بعض الدول وضع المخزون بنسبة 80%، إلا أنّ هذا لن يغطي احتياجات القارة في الشتاء القارس.

فرنسا تلجأ للمفاعلات النووية للحصول على الطاقة 

وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة، أنّ فرنسا اتخذت العديد من التدابير والاحتياطات، ولديها 56 مفاعلا نوويا منهم 32 في الصيانة استعدادا لاستخدامهم بطاقتهم القصوى خلال فصل الشتاء، لافتًا إلى أنّ ألمانيا تبحث هي الأخرى عن بدائل للغاز من بريطانيا والدنمارك وهولندا.

ولفت راغب، إلى أنّ ألمانيا بدأت الإسراع في إنشاء محطتين للإسالة، لاستخدام الغاز القادم من مصر ودول الخليج والدول الأخرى، مشيرًا إلى أنّ أوروبا تتوسع كذلك في استخدام الطاقة المتجددة. 

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