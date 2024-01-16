القائمة الكاملة لمسلسل سر إلهي للفنانة روجينا

كشفت روجينا مع انطلاق تصوير أول مشاهدها بمسلسل «سر إلهي» الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، وهو عمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز عن القائمة الكاملة للعمل والتي تضم أكثر من 17 فنانا.

ونشرت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صور جميع أبطال العمل المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2024، وعلقت عليها: «القائمة الكاملة لأبطال مسلسل سر إلهي رمضان 2024».

وتضم القائمة بجانب روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويعد مسلسل «سر إلهي»، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل انحراف، ورمضان 2023 بمسلسل ستهم.