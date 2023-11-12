تفاصيل مسلسل سر إلهي لـ روجينا

تواصل الفنانة روجينا، التحضير لمسلسل جديد، لتُشارك به في موسم دراما رمضان المُقبل 2024، والذي تُجدد من خلاله التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز، حيث يعقدان جلسات عمل حاليًا، بشأن إتمام مرحلة التحضيرات.

واستقرت الفنانة روجينا، على اسم «سهر إلهي»، فيما يواصل المؤلف أيمن الشايب، كتابة المسلسل، بالتزامع مع مواصلة رؤوف عبد العزيز لمرحلة الترشيحات، والتعاقد مع باقي الممثلين لتسكين الأدوار، بجانب معاينة أماكن التصوير.

ومن المُقرر انطلاق التصوير في ديسمبر المُقبل، بشأن إنجاز العمل في أقرب وقت، لاسيما وأنه مكون من 30 حلقة، وتدور الأحداث في إطار أقرب إلى الدراما النفسية.

وكانت روجينا، أبدت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، في تلك الحرب الدائرة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 11 ألف شخصًا على يد الاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «إحنا بني أدمين قبل منكون فنانين، واللي بيحصل من قبل الاحتلال الغاشم تجاه إخواتنا في غزة ميتحملوش أي حد في الدنيا».