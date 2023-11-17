روجينا تنشر صورا من تكريمها في مهرجان الباطنة السينمائي الدولي (صور)

شاركت الفنانة روجينا، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور خلال تكريمها في مهرجان الباطنة السينمائي الدولي في مسقط.

ونشرت روجينا مجموعة صور، وعلقت عليها قائلة: الحمدلله والشكر لله تكريمي في مهرجان الباطنة السينمائي الدولي في مسقط.

روجينا تستعد لموسم رمضان 2024

وتستعد روجينا لموسم دراما رمضان المُقبل 2024، بمسلسل «سر إلهي» من تأليف أيمن الشايب.

يذكر أن الفنانة روجينا شاركت مع جمعية الهلال الأحمر في تعبئة صناديق الغذاء لصالح فلسطين ونشرت صورًا عبر حسابها على «إنستجرام»: «كل الشكر والتقدير لجمعية الهلال الأحمر المصري، شكرًا لكل المتطوعين في هذا العمل الإنساني، معا لنصرة القضية الفلسطينية، معا لنصرة أهل غزة».