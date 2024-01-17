أعراض الإصابة بسرطان الرحم.. وطرق الوقاية

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية عن أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم، وكيفية الوقاية من المرض.

المقصود بسرطان عنق الرحم

وقالت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، إن سرطان عنق الرحم عبارة عن «نمو خلايا غير طبيعية في بطانة عنق الرحم».

أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم

وأوضحت المديرية أن أعراض الإصابة بالمرض تكون كالتالي: «نزيف مهبلي بين الدورات الشهرية، ونزيف الحيض الذي يكون أطول أو أثقل من المعتاد، وألم أثناء الجماع، ونزيف بعد الجماع، وآلام الحوض، وتغيير في الإفرازات المهبلية مثل المزيد من الإفرازات أو قد يكون لها لون أو رائحة قوية أو غير عادية، ونزيف مهبلي بعد انقطاع الطمث».

وأشارت إلى أن الاسباب وعوامل الخطورة هي: «العدوى المستمرة ببعض الأنواع عالية الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) (فيروس شائع يمكن أن ينتقل من شخص لأخر أثناء العلاقة الجنسية)، والتدخين والتدخين السلبي، وضعف الجهاز المناعي، والزواج والإنجاب في سن مبكر (تحت 20 عاما)، وتناول حبوب منع الحمل لفترات طويلة (5 أعوام)، والإصابة بسرطان المهبل أو الكلي أو المثانة في الماضي، وسرطان عنق الرحم أكثر شيوعا في العمر الأقل من 45 عاما».

وأضافت، يمكن الإقلال من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم عن طريق: «النساء الذين تتراوح أعمارهن بين 25 و 64 عاما يجب عليهن إجراء فحص عنق الرحم بانتظام، إذ يساعد الفحص في العثور على أي تغييرات في خلايا عنق الرحم وعلاجها قبل أن تتحول إلى سرطان، والتطعيم ضد فيروس الـHPV الذي يساعد بدوره على الحماية من جميع أنواع السرطان التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري، والإقلاع عن التدخين، وإتباع نظام غذائي متوازن للمساعدة في دعم الجهاز المناعي».