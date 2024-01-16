«الصحة» تحدد 3 فئات أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد A.. وطرق انتقال العدوى

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الأفراد الذين يتعاطون المخدرات، والمسافرون إلى البلدان التي يتوطن فيها فيروسات الكبد، بالإضافة إلى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة، مثل التهاب الكبد B أو C، من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالتهاب الكبد A.

طرق انتقال عدوى فيروس الالتهاب الكبدي A

وأشارت الوزارة إلى أن عدوى فيروس الالتهاب الكبدي A، تنتقل عن طريق البراز والفم، والأيدي الملوثة، وتناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة والاتصال الجسدي الحميم بشخص مصاب بالعدوي.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، ورفع التوعية الصحية لدى المواطنين، والبعد عن العادات الخاطئة التي لها أضرار على صحة الجسم.

أماكن توافر الالتهاب الكبد A

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن مرض التهاب الكبد A فيروس يصيب الكبد، ويمكن أن يسبب حالات مرضية شديدة، مطالبة المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح للوقاية من خطر الإصابة.

وأشارت إلى أن لقاح الالتهاب الكبد A متوافر داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية وفروعها بالمحافظا، لافتة إلى أن الأعراض الجانبية للتطعميات واحدة ولا تتغير تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والسعال وتكسير في العضلات، مؤكدة أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها، ولا تحتاج إلى الذهاب للطبيب.