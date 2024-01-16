«الصحة»: تطوير مستشفى صدر إمبابة يتكف 110 ملايين جنيه

تفقد عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بمستشفى صدر إمبابة، للوقوف على معدلات التنفيذ في إطار موعد التسليم المقرر أن يكون نهاية العام الجاري.

أعمال التطوير الجارية بغرف العمليات والرعاية لمستشفى امبابة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تم الاطلاع على أعمال التطوير الجارية بغرف العمليات والرعاية، ووجهات المركز القومي لأبحاث الحساسية والصدر بمستشفى إمبابة، للوقوف على معدلات التنفيذ الجارية.

وأضاف عبدالغفار، أن التطوير يتضمن غرفتين للعمليات، وغرفة رعاية بطاقة استيعابية 4 أسرة وغرفة إفاقة، ومكاتب إدارية، ومصعد وغرفة طبيب، بالإضافة لغرفة مدير العمليات، مشيرا إلى أن أعمال التطوير بدأت في شهر أكتوبر عام 2023، ومن المقرر أن تنتهي في سبتمبر من العام الجاري بقيمة تعاقدية 110 ملايين و321 ألف جنيه.

المساحة الإجمالية للمستشفى تبلغ 4200 متر

وأشار عبد الغفار، أن المساحة الإجمالية للمستشفى تبلغ 4200 متر، مقسمة على 3 مباني (رئيسي، وعيادات، ومعامل وأشعة)، بطاقة استيعابية 72 سريرا، مقسمة إلى 52 سريرا داخليا، و5 أسرة طوارئ، و5 أسرة رعاية متوسطة، و10 أسرة رعاية مركزة، مشيرا إلى أن المستشفى تضم تخصصات ( المناظير، وعمليات الصدر، ووظائف تنفس، وأشعة الإيكو، ومعمل غازات الدم)