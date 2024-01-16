أستاذ علاقات دولية: الموازنة الإسرائيلية الجديدة محاولة من نتنياهو للاستمرار في الحرب

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الموازنة الإسرائيلية تشير إلى وجود أزمة كبيرة للغاية للاحتلال الإسرائيلي، هذه الأزمة ناتجة عما جرى خلال الـ100 يوم السابقة، والتي تكللت بحرب طويلة رفضت حكومة الاحتلال أن توقفها لأنها تشعر بنهايتها السياسية الكاملة إذا توقفت.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج ملف اليوم، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن الموازنة ودلالاتها تعني أن هناك استمرارا لهذه الحرب لأمد جديد، فطيلة عام 2024 قد نشهد استمرارا لهذه الحرب ربما لأشهر.

إعادة تعزيز قوات الجيش

وأوضح أن الموازنة التي أقرت بما يعادل 15 مليار دولار تهدف إلى إعادة تعزيز قوات الجيش بجانب الموازنة الأصلية للجيش الإسرائيلي، وهي موازنة مخصصة للحرب إضافة إلى دعم الولايات المتحدة الذي خصص للحرب والاحتلال الإسرائيلي بقيمة 14 مليار دولار.

محاولة من نتنياهو للهروب للأمام

وتابع: «نستشرف من هذه الموازنة الجديدة التي تم إقرارها محاولة من نتنياهو للهروب للأمام والاستمرار بهذه الحرب، ونتنياهو إذا أراد إيقاف الحرب لما أفرز هذا المبلغ من الموازنة بشكل خاص بعد أزمة داخلية».