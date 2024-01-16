عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «بسبب التمويل الإضافي للحرب.. غضب في إسرائيل ومطالب برحيل نتنياهو من الحكومة».

فشل سياسي وأمني وأخيرا اقتصادي.. هكذا ينظر الإسرائيليون إلى حكومة «نتنياهو» الآن، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي وبعد تنفيذ عملية طوفان الأقصى باتت خسائر إسرائيل في تزايد مستمر دون إيقاف لهذا النزيف ما انعكس على الشارع الإسرائيلي وبات يهدد بقاء نتنياهو في الحكم.

15 مليار دولار مقدار التمويل الإضافي الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية خلال تعديلها لميزانية الدولة العام الجاري 2024، وبعد أكثر من 3 أشهر على العدوان على غزة، الذي كلف إسرائيل خسائر ضخمة، ألقت بظلالها على كل القطاعات في الداخل الإسرائيلي، وأثارت غضب المواطنين.

التمويل الإضافي الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية يشكل مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب، إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.

إجراء انتخابات مبكرة مطلب شعبي دعمه توقيع 170 مسؤولا أمنيا من القادة السابقين في الموساد والشاباك والجيش والشرطة بعريضة تدعو لإجراء انتخابات فورا لاستبدال القيادة السياسية الحالية إذ أطلقوا على أنفسهم اسم «منتدى الجدار الواقي لإسرائيل».