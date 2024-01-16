نوة تضرب الإسكندرية خلال الأيام المقبلة.. أمطار غزيرة وثلوج لمدة 3 أيام

تتعرض محافظة الإسكندرية خلال الأيام المقبلة إلى نوة الغطاس، والتي تتزامن مع احتفال المسيحيين بعيد الغطاس، إذ تضرب المحافظة يوم 19 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك طبقاً لجدول هيئة ميناء الإسكندرية.

وتشهد محافظة الإسكندرية خلال أيام نوة الغطاس سقوط أمطار شديدة تصل إلى حد تساقط الثلوج مع نشاط للرياح، ويمتد تأثير نوة الغطاس إلى محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إذ تشهد هذه المحافظات طقسا مضطربا خلال أيام النوة.

نوة الغطاس تضرب الإسكندرية الأيام المقبلة

وتتميز نوة الغطاس بنشاط كبير للرياح، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وتعد نوة الغطاس أكثر نوات الشتاء شدة وطقسا مضطربا.

وتشير توقعات طقس الأيام المقبلة، طبقاً لبيان غرف العمليات المركزية في المحافظات، إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية إلى فرص سقوط أمطار بداية من يوم الاثنين المقبل 19 يناير، ويستمر ذلك لعدة أيام مع انخفاض في درجات الحرارة.

نوة الفيضة الكبرى في الإسكندرية

وتعرضت محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية إلى نوة الفيضة الكبرى، والتي بدأت يوم 12 يناير الجاري، إذ تعرضت المحافظة خلالها إلى سقوط أمطار غزيرة ورياح شديدة.