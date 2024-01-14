تحذير من طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة تضرب المدينة ليلا 

حذرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، المواطنين من اضطراب في طقس الإسكندرية اليوم، خلال ساعات المساء، إذ سيكون ذروة نوة الفيضة الكبرى التي تشهد سقوط أمطار غزيرة وبرودة شديدة.

ورصدت «الوطن» حالة من التحسن الكبير في طقس الإسكندرية ظهر اليوم الأحد والذي تبعه ظهور الشمس وسط كثافة من السحب تنذر بعودة الأمطار خلال الساعات المقبلة.

تقلبات في طقس الإسكندرية مساء

وبحسب تقرير غرفة عمليات الإسكندرية، فإنه رغم الاعتدال النسبي في طقس الإسكندرية خلال الساعات الجارية، متوقع تجدد سقوط الأمطار هذه الليلة على المدينة الساحلية بدرجة متوسطة إلى غزيرة الشدة على فترات متقطعة تزامنا مع ذروة نوة الفيضة الكبرى الحالية.

أمطار غزيرة مع طقس الإسكندرية

وأوضح تقرير غرفة العمليات أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط امطار اليوم، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة بالتحديد بعد غروب اليوم.

برودة مع طقس الإسكندرية اليوم

ويصاحب أمطار الإسكندرية اليوم حالة من نشاط الرياح إذ تصل سرعتها بين 35-35 كيلومترا في الساعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية ليلا.