«اتصالات النواب»: الرئيس السيسي حريص على الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك إستراتيجية وطنية اعتمدتها الدولة المصرية تقوم على دعم منظومة التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات التكنولوجية، وتدعيم منظومة الحماية الإلكترونية بأحدث البرامج المتطورة التي تحافظ على حماية المؤسسات المصرية، من أي اختراقات، وأن الأنظمة الإلكترونية بكل الجهات الحكومية مؤمنة بالكامل.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، لمناقشة سياسة وزارة الطيران المدني لتأمين المواقع والأنظمة التابعة لها من الهجمات السيبرانية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية، وأن الدولة المصرية سخرت إمكانيات كبيرة، لتأمين الأنظمة الإلكترونية المصرية، والبيانات المصرية، وأن المؤسسات المصرية الحكومية في الجمهورية الجديدة، على أعلى درجة من التأمين، ضد الهجمات السيبرانية.

وتابع بدوي أن وزارة الطيران عرضت رؤيتها في تأمين المواقع التابعة لها من الهجمات السيبرانية، وأن لجنة الاتصالات منفتحة على كل الجهات والوزرات للاستماع إلى تجربتها في دعم منظومة التحول الرقمي وفي تجربتها في الآليات الحمائية لتأمين المواقع الإلكترونية من الهجمات السيبرانية.