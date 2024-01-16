رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«اتصالات النواب»: الرئيس السيسي حريص على الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية

كتب:

حسام أبو غزالة
06:42 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك إستراتيجية وطنية اعتمدتها الدولة المصرية تقوم على دعم منظومة التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات التكنولوجية، وتدعيم منظومة الحماية الإلكترونية بأحدث البرامج المتطورة التي تحافظ على حماية المؤسسات المصرية، من أي اختراقات، وأن الأنظمة الإلكترونية بكل الجهات الحكومية مؤمنة بالكامل.

وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، لمناقشة سياسة وزارة الطيران المدني لتأمين المواقع والأنظمة التابعة لها من الهجمات السيبرانية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على الارتقاء بالمنظومة التكنولوجية، وأن الدولة المصرية سخرت إمكانيات كبيرة، لتأمين الأنظمة الإلكترونية المصرية، والبيانات المصرية، وأن المؤسسات المصرية الحكومية في الجمهورية الجديدة، على أعلى درجة من التأمين، ضد الهجمات السيبرانية.

وتابع بدوي أن وزارة الطيران عرضت رؤيتها في تأمين المواقع التابعة لها من الهجمات السيبرانية، وأن لجنة الاتصالات منفتحة على كل الجهات والوزرات للاستماع إلى تجربتها في دعم منظومة التحول الرقمي وفي تجربتها في الآليات الحمائية لتأمين المواقع الإلكترونية من الهجمات السيبرانية.

اقرأ المزيد:

وزير التموين لـ«النواب»: سوء توزيع السكر مسؤولية المحافظين والغرف الصناعية

عضو بـ«النواب» يطالب بزيادة منافذ معرض «أهلا رمضان» في بورسعيد

نائب «التنسيقية» ينتقد وزير التموين أمام «النواب»: متى تستقيل؟

عضو بـ«النواب» ينتقد جودة رغيف العيش المدعم.. ويتهم «التموين» بالتقصير

رئيس مجلس النواب: لسنا ضد الحكومة ولكن نراقبها

رئيس «النواب» يطالب وزير العدل بمتابعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية
بقلم حسام أبو غزالة