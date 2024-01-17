أعداد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية.. آخر موعد وشروط الفوز

أكدت ماجدة عبد الله، مدير إدارة الأسرة والطفولة، بمديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة كفر الشيخ، أن أعداد المتقدمات ضمن مسابقة الأم المثالية بلغت 25 متقدمة، حتى اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن باب التقديم مازال مفتوحا حتى الساعة الثانية ليوم الخميس المقبل 18 يناير الجاري.

شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية

وأوضحت «عبد الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة التضامن الاجتماعي قد حددت الشروط الواجب توافرها للتقديم ضمن مسابقة الأم المثالية، كالتالي:

- أن يكون سن المتقدمة عند فتح باب المسابقة قد تخطى الـ50 عاما.

- أن لا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة.

- أن تقدم قصة كفاح في مشوارها مع تربية أبنائهم.

فحص الملفات واختيار الأفضل من قصص الكفاح

وأضافت أنه عقب غلق باب التقديم يوم الخميس المقبل، لمسابقة الأم المثالية في محافظة كفر الشيخ، ستتشكل لجنة برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لاختيار أفضل قصص الكفاح نحو تربية أبنائهن، وذلك من خلال التصويت بالأغلبية.