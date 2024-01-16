برنامج تدريبي لطلاب السياحة والآثار بمتحف المركبات الملكية في نصف العام

أعلن متحف المركبات الملكية عن البرنامج التدريبي للطلاب خلال إجازة نصف العام، موضحا أنه يتم تدريب الطلبة بالمجان على العمل المتحفي، لافتا إلى أن التدريب متاح فقط لطلبة «كلية الآثار، كليات السياحة والفنادق قسم الإرشاد السياحي، كليات الآداب أقسام آثار، تاريخ، وحضارة»، من داخل القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».

البرنامج التدريبي من 28 يناير لـ8 فبراير 2024

وأضاف المتحف أن البرنامج التدريبي يقام في الفترة من 28 يناير إلى 8 فبراير المقبل، لافتا إلى أن تسجيل الطلاب الراغبين في المشاركة بالتدريب خلال إجازات منتصف العام الدراسي ستكون من خلال حضورهم إلى مقر متحف المركبات الملكية بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 21 يناير إلى الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

المتحف سيتواصل مع الطلبة المرشحين لحضور الدورة التدريبية

وأضاف متحف المركبات الملكية أن على كل الطلاب الراغبين في الحضور للتدريب خلال إجازات منتصف العام، إحضار البطاقة الشخصية وكارنية الكلية خلال قدومهم للمتحف في الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري، لافتا إلى أن المتحف سيتواصل مع الطلبة المرشحين لحضور الدورة التدريبية ممن انطبقت عليهم الشروط.