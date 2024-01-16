«الوطنية الفلسطينية»: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها بسبب الموقف المصري الرافض للتهجير

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إنه بعد 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يمكن القول إن تل أبيب فشلت في الأهداف الـ 4 التي حددتها وأولها التطهير العرقي لأهل غزة وتهجيرهم.

صمود الشعب الفلسطيني

وشدد البرغوثي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية ببرنامج «من مصر» على أن أهداف إسرائيل لم تتحقق بسبب صمود وبسالة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه، والسبب الثاني الموقف المصري الحازم الرافض للتجهير العرقي.

إسرائيل فشلت في اقتلاع الفصائل الفلسطينية بشكل ذريع

وأوضح أن إسرائيل فشلت في اقتلاع الفصائل الفلسطينية بشكل ذريع، كما فشلت في فرض الحصار على قطاع غزة؛ فالصواريخ الآن تطلق من بيت حانون، والقذائف تنهال على إسرائل في جحر الديك، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يستطع إلا استعادة محتجز واحد، ولم يكن لدى الفصائل الفلسطينية.