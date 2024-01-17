«طريف» مدينة سعودية سجلت أقل درجة حرارة في المملكة.. ما الأمر؟

كشف المركز الوطني للأرصاد السعودي، أن الطقس في المملكة العربية السعودية يسجل درجات منخفضة هذا الأسبوع، فيما لم يتم تسجيل حتى الآن الدرجة صفر في أي مدينة أو محافظة أو منطقة سعودية منذ بداية هذا الشتاء.

مدينة تسجل أقل درجات حرارة في المملكة العربية السعودية

وبيّن المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها حتى الآن منذ بداية فصل الشتاء الجاري هي درجة 1 مئوية في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية، فيما أشار المركز إلى أن محافظة طريف سجلت في الفترة من 2013 إلى 2022 درجات حرارة كانت هي الأبرد في السعودية حيث سجلت 7 درجات تحت الصفر.

انخفاض درجات الحرارة في مناطق مختلفة

وأعلن المركز حدوث انخفاض في درجات الحرارة في مناطق تبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، فيما سيكون الطقس مستقرا على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، مع توافر فرص سقوط أمطار خفيفة على أجزاء مختلفة من مناطق مكة المكرمة وبعض المناطق في المدينة المنورة مع انتشار الضباب خلال الليل وساعات الصباح المبكرة.

محافظة طريف

محافظة طريف، حدودية تقع على منطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، وتقع على بعد 1540 كيلومتر من العاصمة السعودية الرياض، وتبلغ مساحة المحافظة 35 كيلومتر وتقع على الحدود بين السعودية والمملكة الهاشمية الأردنية.