«أوقاف مطروح» تنظم 51 أمسية تثقيفية بالمساجد.. حرمة الدم ومخاطر المخدرات

نظمت مديرية أوقاف مطروح عددا من الأمسيات الثقافية التوعوية داخل 51 مسجدا بمختلف الإدارات الفرعية، مساء اليوم، وتناولت الأمسيات حرمة الدماء في الإسلام، وختمت بالندوة الدينية الكبرى التي عقدت في مسجد التنعيم بإدارة أوقاف غرب مدينة مرسى مطروح، وكانت تحت عنوان «المخدرات وأثرها المدمر على الفرد والمجتمع».

أثر المخدرات على المجتمع

وأدار ندوة التي تناولت قضية تأثير المخدرات علي المجتمع فضيلة الشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة بمديرية أوقاف مطروح، وبحضور فضيلة الشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات، والدكتور محمد شبانه بإدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بمطروح، والدكتور محمد رمضان شعبان عضو صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء.

المخدرات تدمر شباب الأمة وتؤثر علي الاقتصاد

وقال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إن الوطن يحرص على شباب الأمة وعماد مستقبلها ونصف حاضرها وكل مستقبلها، وهناك تعاون بين مديرية أوقاف مطروح ومديرية الصحة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي من أجل حماية الشباب من هذه السلوكيات الخطرة التي تدمر شباب الأمة وتقوض الاقتصاد وتخل بالأمن القومي للبلاد وتنشر الأمراض وتشيع الانحراف.

أهمية نعمة العقل للإنسان

وتناول فضيلة الشيخ إبراهيم الفار نعمة العقل وكيف كرم الله عز بها الإنسان وهي مناط التكليف وهي من أعظم النعم التي تخرج من سلبها من دائرة التكليف وهو ما ذمه الله سبحانه وتعالى على أناس أهملوا نعمة العقل فضلوا عن طريق الحق فخسروا الدنيا والآخرة مستشهداً بقولة تعالي:«وَلَقَدۡ ذَرَأۡنَا لِجَهَنَّمَ كَثِیرࣰا مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِۖ لَهُمۡ قُلُوبࣱ لَّا یَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ أَعۡیُنࣱ لَّا یُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانࣱ لَّا یَسۡمَعُونَ بِهَاۤۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ كَٱلۡأَنۡعَـٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡغَـٰفِلُونَ».

تاثير الخمور علي الإنسان

واستعرض الدكتور محمد شبانه بإدارة التدريب بمديرية الشؤون الصحية بمطروح الآثار السلبية التي تترتب على تناول المخدرات ومقدماتها من التدخين وما شابهه فالمخدرات آثارها الصحية والعقلية والاجتماعية على متعاطيها وعلى المجتمع، ومن هذه الأضرار حدوث التهابات في خلايا المخ وتآكلها، وحدوث اضطرابات شديدة في القلب، وحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي وتليف في الكبد، وحدوث التهاب المعدة المزمن، كما يسبب التهاب في غدة البنكرياس وتوقفها عن عملها.