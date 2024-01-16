فرنسا تسجل أقل عدد مواليد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

كشفت الحكومة الفرنسية تراجع أعداد المواليد فيها بنسبة وصلت إلى 6.6% في العام الميلادي 2023، بحسب أرقام منشورة عن طريق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

انخفاض أعداد المواليد في فرنسا

وبينت وكالة الأنباء الفرنسية، أن انخفاض أعداد المواليد هو الأدنى في الجمهورية الفرنسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية التي كانت في الفترة من عام 1939 إلى عام 1945، ووصل معدل الخصوبة في البلاد حاليا إلى 1.68 طفل لكل إمراة في عام 2023 مقارنة بـ1.7 في عام 2022.

أعداد المواليد والوفيات في فرنسا

وأفصحت الأرقام أن فرنسا سجلت ولادة 678 ألف طفل في عام 2023، بنسبة أقل 6,6% من عدد المواليد في العام السابق، فيما عدد السكان في فرنسا حتى الآن أكثر من 68 مليون نسمة في الأول من يناير الجاري 2024 بزيادة وصلت إلى 0.3% فقط، فيما سجل عام 2023 نحو 631 ألف حالة وفاة بنسبة انخفاض وصلت إلى 6.5% مقارنة بعام 2022 الذي شهد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبالرغم من هذه الأرقام فإن فرنسا قد سجلت في عام 2021 الدولة الأوروبية الأعلى خصوبة وفقا لإحصائيات المكتب الإحصائي الأوروبي «يوروستات» ووصلت النسبة حينها لـ 1.84 طفل لكل إمراة.