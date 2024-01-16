إزالة 7 تعديات على الأراضي الزراعية في مركزين بكفر الشيخ

نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، 7 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية.

4 قرارت إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ببيلا

وحسب بيان أصدرته محافظة كفر الشيخ، فقد انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الثلاثاء، من تنفيذ 4 قرارت إزالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية على مساحة 9 قراريط، بناحية قرية الكراكات، وجرى إزالة التعديات بالكامل، واستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تنفيذ 3 قرارت إزالة بقرى كفر الشيخ

كما انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، من تنفيذ 3 قرارت إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة قدرها 3 قراريط، بنطاق قريتي «الشمارقة، ومحلة موسى»، وجرى إزالة التعديات بالكامل، واستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ورصد كل مخالفات البناء والتعامل معها بشكل فوري، مع مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بهذه الأعمال.