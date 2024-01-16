محافظ كفر الشيخ يناقش استعدادات بدء الموجة 22 لإزالة التعديات

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً مع قيادات المحافظة، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، استعدادًا لبدء الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين.

التعامل الفوري مع التعديات على الأراضي

وأكد المحافظ ضرورة التعامل الفوري مع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي وجهات الولاية، والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تُهدد مستقبل الأجيال القادمة.

كما أكد أنه لا تعديات جديدة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ولن يكون هناك سماح بالتحايل على القانون، مع مراجعة عقود التقنين على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وحظر نقل الحيازات دون سداد كامل الأقساط المستحقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لصون أملاك الدولة، مع تسليم الأراضي المستردة لجهة الولاية واتخاذ كافة الإجراءات لعدم معاودة التعدي ومضاعفة العقوبة على الفور لحالات معاودة التعدي والاستفادة من الأراضي المنزرعة وعودتها إلى طبيعتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بتحمل المتعدي تكاليف الإزالة كاملة.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.

كما شدد على التعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسؤول في تلك اللجان أو مسؤول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يُحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون معتمد من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، دون غيرها، وصورة معتمدة من رخصة البناء، وأنّ تتطابق كمية مواد مع المساحة وحجم الأعمال بالرخصة وتحديد صلاحية مدة التصريح.

حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة، ونهر النيل، والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعدٍ، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يُعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة غير المرخصة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء مستمرة ومكثفة ومتتالية لإزالة التعديات حتى سطح الأرض تطبيقاً للقانون، مشيراً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة، داعياً وسائل الإعلام للمساهمة في بناء الوعي المجتمعي وبخاصةً في الريف للحد من هذه الظاهرة، وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية التي هي حق للأجيال القادمة.