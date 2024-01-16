رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ تفسير لـ«الشاهد»: تسلل للأزهر في الحقبة الأخيرة طلاب هدفهم الحصول على شهادة فقط

كتب:

شريف سليمان
11:34 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
الدكتور محمد سالم، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات السابق بجامعة الأزهر

الدكتور محمد سالم، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات السابق بجامعة الأزهر

قال الدكتور محمد سالم، أستاذ التفسير، وعميد كلية الدراسات السابق بجامعة الأزهر، إنه تسلل إلى الأزهر في الحقبة الأخيرة بطريقة ما فكر ليس أزهريا في الأصل، لكن دخل ليلتحق بالأزهر لكي يحصل على الورقة التي تؤهله إلى أن يقف في الناس والمجتمع ويقول «أنا أزهري».

أهمية مؤسسة الأزهر

وأضاف سالم، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن كلمة «أنا أزهري» لها ثقل داخل وخارج مصر، وبالتالي هذا الشخص يرغب في الشهادة التي توصله لـ«ختم الاعتراف».

خطورة الفكر الأحادي

وأشار إلى أن الشخص يلتحق بجامعة الأزهر بمبرمج بفكر معين وثقافة أحادية، أن هذا الفكر ينتمي للتيار المتسلق الذي ينظر إلى عين واحدة للمسألة وإلى الرأي الواحد وإلى الراجح بها رأي واحد وفرضه على المجتمع.

اقرأ المزيد:

الليلة.. الدكتور محمد سالم أبو عاصي يفجر مفاجآت عديدة مع «الباز» في «الشاهد»

د. محمد سالم يكتب: لماذا اختيار فريد زهران في الانتخابات القادمة؟

النائب محمد عبدالعزيز من وقفة دعم غزة بصلاح سالم: كلنا فداء لفلسطين

اختيار محمد سالم مساعدا للشؤون السياسية بحملة المرشح المحتمل فريد زهران

حركة تنقلات بمديرية أمن دمياط 2023.. محمد سالم رئيسا لمباحث كفر البطيخ
بقلم شريف سليمان