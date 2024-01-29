شروط استخراج كارنيه نقابة الأشراف.. اعرف الأوراق المطلوبة والمزايا

يفخر الكثيرون بانضمامهم إلى نقابة الأشراف، كونهم ينتسبون إلى آل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم، ونقابة الأشراف هي من أقدم الكيانات في العالم الإسلامي لجمع وحفظ أنساب آل الببيت ودراستها ومن ثم التعارف بين عائلات الأشراف في مصر وخارجها.

المستندات المطلوب لاستخراج كارنيه نقابة الأشراف

وحددت نقابة الأشراف الأوراق والمستندات المطلوبة للانضمام إليها على النحو التالي:

- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لجميع لأفراد المطلوب إثبات نسبهم.

- أصل الصك أو قرار النسب أو الشهادة التي تؤكد نسب مقدم الطلب أو أسرته.

- شهادات الميلاد أو الوفاة أو إعلام الوراثة أو عقود البيع والشراء المسجلة أو شهادات إشهار الزواج أو الطلاق التي تصل نسب الأحياء المتقدمين.

- طلب إثبات النسب بآخر أب أو جد مسجل بالصك أو المشجر أو الشهادة الأصلية التي تفيد صحة النسب لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته.

- شهادة من النقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها موطن الأسرة الأصلي تؤكد تواتر النسب وصحته وتحريات النقابة تؤكد ذلك.

- شهادة من شهود ثقاة عدول تفيد انتماء مقدم الطلب للفرع الشريف المطلوب الإنتساب إليه وأن الشهادة تفيد بأن نسب مقدم الطلب معلوم، ومشهور ومتواتر من قديم الزمن.

- صورة قرار النسب أو بطاقة النسب أو شهادة النسب الصادرة عن نقابة الأشراف لأي من أفراد الأسرة مع إيضاح صلة القرابة بصاحب الصك وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.

- شهادة إدارية معتمدة من العمدة ومشايخ الناحية ومأمور المركز أو القسم التابع له الطالب في حالة عدم وجود شهادات وفاة أو ميلاد أو اعلام وراثة لأحد سلسلة النسب، وهذه الشهادة لا تعفى من شهادة النقابة الفرعية بالمحافظة.

- يمكن إثبات النسب عن طريق المراجع المتخصصة في مصر أو الأقطار العربية التي تفيد بصحة نسب الجد الأعلى إذا توافرت لدى الطالب، على أن يقدم المرجع الأصلى أو صورة ضوئية منه معتمدة من دار الوثائق أو هيئة الكتاب، وللنقابة الأخذ بها أو الالتفات عنها.

- صور شهادات ميلاد الأبناء أو صورة البطاقة العائلية إذا كان نسب مقدم الطلب نسب بطون عن طريق الأم أو الجدة ويلزم تقديم المستندات المؤيدة لذلك مع شهادات الميلاد التي يظهر فيها اسم الأم أو الجدة التي ينتسب إليها الطالب.

- صورة شخصية لكل فرد من أفراد الأسرة المطلوب له استخراج كارنيه نقابة الأشراف بشرط أن يكون حاملا لبطاقة إثبات شخصية.

فوائد عضوية نقابة الأشراف

وذكرت نقابة الأشراف عبر موقعها الرسمي أن كارنيه نقابة الأشراف هو بطاقة شرفية لا يترتب حقوقأ مدنية فى ميراث أو وقف ولا تحل محل إعلام الوراثة ولا يجوز تداولها أمام الجهات القضائية محل المستندات المشار اليها.

وأوضحت أن بطاقات العضوية لا تسلم إلا لصاحبها أو لمندوب المحافظة المعتمد أو بإقرار يعتمد من النقابة الفرعية أو الرئيسية يقر فيه صاحب الشهادة أو البطاقة بموافقته على تسليمها لحامل الإقرار، ويكون على طالب النسب توقيع التعهد بسداد الاشتراك السنوى للنقابة فى مواعيده وتجديد بطاقة العضوية سنويا.

خدمات الرعاية الصحية لنقابة الأشراف

تقدم نقابة الأشراف دليل مشروع الرعاية الصحية لعلاج الأشراف وأسرهم، ونجحت نقابة الأشراف في التعاقد مع مجموعه من المستشفيات وبعض معامل التحاليل ومراكز الأشعة والاتفاق مع كبار الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين، ويتم التعامل بموجب كارنية النقابة والدفع نقدي.

الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا

يقوم تمويل نقابة الأشراف على التمويل الداخلي حيث يدفع كل عضو اشتراك قدره 15 جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تبع أبناء الأشراف لصندوق التكافل الاجتماعى، ومن خلال هذا الدخل تقوم النقابة بالصرف على الأسر الفقيرة والمعدمة، طبقا للحالات التي تقرها لجنة متخصصة.

التثقيف الديني

وتقوم نقابة الأشراف بعمل ندوات دينية والمشاركة فى التوعية البناءة للمسلمين بكل الوسائل المتاحة، فالنقابة مظلة شرعية تظلل جميع أبناء الأشراف فى مصر وتسعى لخدمتهم، تأخذ من غنيهم لفقيرهم ولا تقبل معونات، وتمويلها ذاتي ورقابتها على أموالها ذاتية.