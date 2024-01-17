«زراعة كفر الشيخ»: تسليم 53 ألف طن أسمدة للمزارعين

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، عن صرف مستحقات الأسمدة الزراعية لعدد كبير من المزارعين، بمقدار 53 ألف طن أسمدة من النترات، وشكائر اللوريا، لتحسين إنتاجية الزراعات والمحاصيل الشتوية.

صرف الأسمدة الزراعية في جمعيات كفر الشيخ

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«للوطن»، استمرار عمليات صرف الأسمدة خلال شهر يناير الجاري 2024، وذلك بكافة الجمعيات الزراعية، على نطاق محافظة كفر الشيخ، وسط متابعة مستمرة من خلال مجالس الإدارات بالجمعيات الزراعية، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بالمحافظة.

صرف الأسمدة الزراعية للقمح والفول والبنجر والكتان

وأشار وكيل الووزارة، إلى أن صرف الأسمدة الزراعية يستهدف تحسين زراعات وإنتاجية المحاصيل الشتوية في محافظة كفر الشيخ، ومنها «القمح، والفول، والبنجر، والبرسيم، والكتان، والشعير»، وغيرها من المحاصيل الهامة المنزرعة في حقول محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن مساحات الأراضي الزراعية لمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ، تبلغ نحو 230 ألف فدان، و32 ألف فدان فول، و241 ألف فدان برسيم، و33 ألف فدان خضروات، كونها من المحاصيل الهامة ضمن الزراعات الشتوية.