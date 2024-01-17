مدرب نيجيريا السابق يشيد بمستوى الشناوي وصلاح: مباراة غانا مهمة للغاية

أكد جيرنو روهر المدير الفني السابق لمنتخب نجيريا، أنه لم يكن متفاجئا بتعادل المنتخب المصري مع نظيره الموزمبيقي في مستهل مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2023 التي تنظمها كوت ديفوار.

وأضاف روهر، خلال لقاء مع برنامج كان 2023، عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلامية بسنت أكرم: أدرب بنين، وواجهنا موزمبيق ورأينا كيف لعبوا بشكل جيد للغاية، يريدون الحصول على البطولة ولديهم الكثير من الحماس والمثابرة.

وتابع: أعتقد أنهم سيكونوا مفاجأة في هذه البطولة وأظهروا أمام مصر كفاءتهم، أما مباراة مصر وغانا، فإنها ستكون مهمة للغاية، وتحديدا لغانا أكثر من مصر، لأنها إذا خسرت سينتهي مشوارها في البطولة، كل شيء ممكن في الكرة، ولكن مصر لديها حارس جيد للغاية ونجم عالمي هو محمد صلاح ودفاع قوي ويجب أن يفوزوا، وهناك أيضا الأجنحة وصناع الألعاب نتمنى رؤية المزيد في المباريات المقبلة.