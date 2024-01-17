عاجل.. نجم الأهلي في ورطة مع الجماهير بعد خطأه في أمم أفريقيا.. ماذا حدث؟

ورط حساب منتخب جنوب أفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي وأفضل لاعب داخل قارة أفريقيا مع جماهير المنتخب عقب إهداره ركلة جزاء أمام منتخب مالي في المباراة التي جمعت المنتخبين في افتتاحية بطولة أمم أفريقيا.

حساب اتحاد جنوب أفريقيا قرر وضع صورة بيرسي تاو على تقرير نهاية المباراة الذي أعلن من خلاله خسارة البافانا بافانا أمام مالي بهدفين دون رد ليتسبب في هجوم عنيف من جانب الجماهير على اللاعب الذي أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة تسببت في قلب الموازين وسيطرة مالية على زمام الأمور خلال الـ90 دقيقة والفوز بهدفين دون رد.

كانت الجماهير صبت غضبها تجاه بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي بسبب ما فعله خلال مباراة منتخب بلاده أمام مالي وأمام زميله أليو ديانج بعدما أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة بجانب إهداره فرصة هدف.