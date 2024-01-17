ظاهرة جوية تضرب المحافظات بعد قليل.. وتحذير هام للمسافرين 

حذرت عدد من غرف عمليات المحافظات، كافة المواطنين المتحركين منها وإليها خلال الساعات القادمة من ظاهرة جوية سوف تضرب بعد قليل عددا من المحافظات المصرية، وهي ظاهرة الشبورة المائية التي تزداد صعوبتها في الوقت الراهن مع الأجواء الباردة، إذ تزداد كثافتها على الطرق خاصة في ظل غلق نوافذ السيارات.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية حالة الشبورة المائية، التي تبدأ في حدود الرابعة فجرا وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية وذلك بحسب تحذيرات غرف عمليات المحافظات، وإصدار التعليمات للمسافرين عبر الطرق السريعة.

صعوبات الشبورة المائية مع البرودة

تزداد كثافة الشبورة المائية بالتزامن مع الأجواء الباردة الحالية إذ تصل حد الضباب على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، والتي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم الرؤية تماما على بعض الطرق.

تحذير من خطأ أثناء الشبورة المائية

ونظرا لتزامن الشبورة المائية مع برودة الطقس، فقد جرى تحذير قائدي المركبات من خطأ قد يقعون فيه خلال هذا التوقيت، إذ انه بسبب البرودة الشديدة يقومون بغلق نوافذ السيارات وهو أمر خاطئ، إذ يجب فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

كما جرى التشديد على أهمية القيادة بهدوء تام وتوخي الحيطة والحذر واتباع كافة التعليمات المرورية، عبر الالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، واستخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.

موعد الشبورة المائية على المحافظات

وكشفت الأرصاد الجوية، موعد الشبورة المائية على المحافظات، حيث تبدأ من الساعة 4 فجرا حتى الـ 9 صباحا وتستمر 5 ساعات.