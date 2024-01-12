أجواء شتوية قاسية وتحذير لـ 4 فئات من الخروج.. شبورة مائية وأمطار ورياح.. عاجل

حمل فصل الشتاء العديد من التغيرات الجوية، ما بين شبورة مائية وغيوم وأمطار ورياح مثيرة للأتربة، لنكون على موعد مع 4 ظواهر جوية، الأمر الذي يضطر بعض الفئات إلى البقاء داخل المنزل، تجنبًا لأي أذى قد يصيبهم، هم سائقو المركبات، مرضى الجيوب الأنفية، مرضى حساسية العيون وذلك وفقًا للبيان الذي أصدرته غرف العمليات المركزية في مختلف المحافظات.

فئات ممنوعة من الخروج

الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى، ويستمر حدوثها حتى سطوع أشعة الشمس، حتى تتلاشى الشبورة تمامًا، وعقب محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»: «نحذر السائقين من القيادة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، إلى جانب نشاط في الرياح على السواحل الشمالية للجمهورية، ولكنه على السواحل الشمالية الغربية من الممكن أن تكون مثيرة للرمال والأتربة».

منخفض جوي بعد 48 ساعة

وجَّه «القياتي» المواطنين الموجودين في السواحل الشمالية الغربية غدًا، بتوخي الحذر التام وارتداء الكمامات، فمع بداية من يوم السبت سيتزامن ذلك مع منخفض جوي في الطبقات الجو العليا، ليكون هناك زيادة في فرصة الأمطار، والأجواء ستكون غائمة بشكل كلي على السواحل الشمالية، وجزئية على بعض مناطق الجمهورية، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة.

يوجه عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية وحساسية العيون، فيما يخص مسألة الرمال والأتربة المثارة، بدخول يوم الأحد، سيكون كميات الأمطار أكبر، وطوال الأسبوع المقبل سيكون انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ: «في ظل انخفاض درجات الحرارة وجب على المواطنين، ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم التخفيف نظرًا للتغيرات الجوية المختلفة خاصة في ساعات الليل».