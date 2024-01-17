منخفض جوي يضرب البلاد.. هطول أمطار وتحذير عاجل لـ 8 محافظات

يضرب منخفض جوي كافة محافظات مصر خلال الساعات المقبلة، بداية من فجر اليوم، وهو ما يتبعه انخفاض في درجات الحرارة الصغرى لتسجل درجة واحدة في سانت كاترين، وهو ما يعكس الأجواء شديدة البرودة فجرا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتبع ذلك تحذير عاجل لسكان 8 محافظات بسبب مصاحبة البرودة للأمطار.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد وما يسببه من برودة بالإضافة إلى التحذير العاجل من غرف عمليات 8 محافظات قد تشهد سقوط أمطار عليها خلال الساعات المقبلة.

برودة بسبب منخفض جوي يضرب البلاد

تشهد محافظات مصر برودة بسبب منخفض جوي يضرب البلاد حيث تعد سانت كاترين الأكثر برودة بتسجيلها درجة واحدة، ثم يتلوها نخل بدرجتين، وسيوة بـ4 درجات.

كما تشهد محافظات مصر انخفاض درجات الحرارة الصغرى وهي كالتالي:

-القاهرة الكبرى والوجه البحرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 10 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 5 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 8 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 7 درجة مئوية.

أمطار تضرب المحافظات اليوم

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة 30% بالتحديد على 8 محافظات قد تكون هي الأكثر تأثرا بالأمطار وهي: «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العلمين».