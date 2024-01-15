«الأرصاد»: أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية ومناطق متفرقة شمال الوجه البحري

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد، أنَّه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، نشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الآن على محافظة الإسكندرية ومناطق متفرقة من محافظات شمال الوجه البحري، إذ يصاحبها تساقط للأمطار الغزيرة ومتفاوتة الشدة.

حالة الطقس اليوم

أما عن طقس اليوم الأثنين، فيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، مع طقس دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار المتفاوتة الشدة والمتوسطة أحيانًا على المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقد جاء كالتالي:

القاهرة: الصغرى 12 والعظمى 18

الجيزة: الصغرى 11 والعظمى 18

القليوبية: الصغرى 12 والعظمى 18

البحيرة: الصغرى 11 والعظمى 18

كفر الشيخ: الصغرى 12 والعظمى 18

الدقهلية: الصغرى 11 والعظمى 18

الغربية: الصغرى 12 والعظمى 18

المنوفية: الصغرى 12 والعظمى 18

الشرقية: الصغرى 12 والعظمى 19

دمياط: الصغرى 11 والعظمى 18

بورسعيد: الصغرى 12 والعظمى 19

الإسماعيلية: الصغرى 11 والعظمى 19

السويس: الصغرى 11 والعظمى 19

العريش: الصغرى: 10 والعظمى 18

شرم الشيخ: الصغرى 14 والعظمى 23

سانت كاترين: الصغرى 2 والعظمى 13

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 18

مطروح: الصغرى 10 والعظمى 17

السلوم: الصغرى 9 والعظمى 16

الغردقة: الصغرى 14 والعظمى 23

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 18

بني سويف: الصغرى 8 والعظمى 18

المنيا: الصغرى 6 والعظمى 19

أسيوط: الصغرى 5 والعظمى 19

سوهاج: الصغرى 7 والعظمى 20

قنا: الصغرى 7 والعظمى 21

الأقصر: الصغرى 8 والعظمى 22

أسوان: الصغرى 8 والعظمى 23

الوادي الجديد: الصغرى 5 والعظمى 21.