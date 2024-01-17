دولة حليفة لروسيا تقر عقيدة استخدام الأسلحة النووية في جيشها

كشف فيكتور خرينين وزير الدفاع البيلاروسي، أن بلاده تنوي اعتناق عقيدة عسكرية جديدة تنص لأول مرة على استخدام الأسلحة النووية.

ونقلت «سكاي نيوز» تصريحات وزير الدفاع، أثناء اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي، والتي قال فيها: «إننا ننقل بوضوح آراء بيلاروسيا بشأن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة على أراضينا، لقد ظهر فصل جديد نحدد فيه بوضوح التزاماتنا تجاه حلفائنا».

العقيدة الجديدة ستشمل ظروف اللجوء إلى الأسلحة النووية

وكشفت تقارير، أن العقيدة العسكرية الجديدة لبيلاروسيا ستوضح مصدر التهديدات للدولة، والموقف حيال ظروف اللجوء إلى الأسلحة النووية، وتصنيف الصراعات المحتملة، وآليات الرد على التهديدات.

وليس من الواضح حتى اللحظة كيف يمكن تطبيق العقيدة البيلاروسية الجديدة على الأسلحة الروسية، التي أرسلتها روسيا العام الماضي وتتضمن أسلحة نووية تكتيكية للتمركز في بيلاروسيا، على الرغم من عدم وجود تفاصيل حول عددها، في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا أنها ستحتفظ بالسيطرة على تلك الأسلحة المخصصة للاستخدام في ساحة المعركة ولها مدى قصير ومردود منخفض نسبيا، وقبلتها بيلاروسيا من أجل ردع بولندا والتي تتحالف مع أوكرانيا.