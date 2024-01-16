« لن نترككم».. بلينكن يؤكد لأوكرانيا استمرار الدعم العسكري في حربها ضد روسيا

وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسيكي، باستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وذلك خلال اجتماع معه اليوم الثلاثاء على هامش المنتدي الاقتصادي العالمي، بالرغم من الخلاف في الكونجرس الأمريكي بشأن الموافقة على تمويل جديد لأوكرانيا، بحسب فرانس برس.

وقال «بلينكن» للرئيس الأوكراني: «نحن مصممون على مواصلة دعمنا لأوكرانيا ونعمل بشكل وثيق للغاية مع الكونجرس من أجل العمل على القيام بذلك، أعرف أن زملائنا الأوروبيين سيفعلون الشيء نفسه».

واشنطن وحلفائها عازمون على ضمان فشل روسيا في الحرب

وانضم جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، إلى الاجتماع وأخبر «زيلينسكي» أن الولايات المتحدة وحلفائها عازمون على ضمان فشل روسيا في الحرب وانتصار أوكرانيا.

البيت الأبيض يعلن وقف المساعدات لأوكرانيا

وكان البيت الأبيض، أعلن في 11 يناير الجاري، وقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، بحسب القاهرة الإخبارية.

ومنذ بدء الحرب، أرسلت الولايات المتحدة حوالي 44 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الحرب ضد روسيا في فبراير 2022.