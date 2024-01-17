إصلاح كسور في 3 خطوط مياه شرب بمركز سمالوط

تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمالي المنيا، أعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب بمنطقة أبو سيدهم بالشارع الرئيسي بحي غرب المدينة، وأعمال إصلاح خط مياه بشارع عبد الكريم بحي شرق المدينة، وسحب المياه والإصلاحات التي يجريها فريق متخصص في أعمال الصيانة بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

شفط مياه الشرب من الشوارع

كما تابع رئيس مركز سمالوط إصلاح كسر بخط المياه بقرية إبراهيم باشا التابعة للوحدة المحلية لقرية منقطين وتم شفط المياه من الشوارع وبعد التنسيق مع مدير شركة المياه والشرب والصرف الصحي بسمالوط تم الإصلاح عن طريق فنى شركة مياه الشرب بقرية منقطين.

عودة الحركة المرورية لطبيعتها

وأوضح رئيس مدينة سمالوط، أنه بعد الانتهاء من الإصلاح سوف يتم إزالة الآثار المترتبة على عمليات الإصلاح، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، للتيسير على المارة وسائقي المركبات.

ويأتي ذلك استجابة لشكاوي المواطنين بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها، وتسخير كافة الإمكانات لإزالة المعوقات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.