إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» للتوعية بإصابات العمل والحوادث في المنيا

أطلقت محافظة المنيا مبادرة «سلامتك تهمنا» للتوعية بإصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة.

الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات

تهدف المبادرة إلى رفع وعي العاملين بالمنشآت الحكومية والقطاع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تفاديا للحوادث والإصابات، وحفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.

وتشمل المبادرة سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية التي تستهدف العاملين بالمنشآت المختلفة، خلال الفترة من 3 يناير الجاري وحتى 8 مايو القادم.

اشتراطات السلامة والصحة المهنية

وأوضحت فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن موضوعات المبادرة تتناول مخاطر بيئة العمل على اختلاف أنواعها، إلى جانب اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت.

وأضافت الدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل بالمنيا، أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة رفع وعي العاملين بالمنشآت الحكومية والقطاع الخاص، بالإجراءات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأكدت وكيل وزارة العمل، على أهمية المبادرة في نشر الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية، وكيفية الوقاية من إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية.