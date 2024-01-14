حملات لترشيد استهلاك الكهرباء في قرى «سمالوط» بالمنيا

كلّف الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، رؤساء القرى والأحياء بالمرور الميداني بمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، في المرافق الحكومية والطرق، ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية، ومتابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها، وأن تلتزم المنشآت الرياضية بتخفيض استهلاك الكهرباء.

متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء

وفي هذا السياق، قامت الوحدات المحلية لقرى العزيمة، طحا الأعمدة، وإسطال، بحملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيض الإضاءة عن اللوحات الإعلانية وبعض أعمدة الإنارة بالشوارع؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس مركز سمالوط.

استهدفت الحملات العديد من الشوارع والمناطق بتلك القرى، جرى خلالها فصل عدد من أعمدة الإنارة مع مراعاة شروط السلامة العامة والأمان بالطرق، إلى جانب المرور على المحال التجارية والتنبيه بتخفيف الإضاءة، وكذلك غلق اللوحات الإعلانية بالشوارع الرئيسية والطرق ترشيدًا للطاقة، مع استخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية عملًا باللوائح والقوانين.

تخفيض إنارة الشوارع والميادين

يأتي ذلك، بناءً على توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، التي يجري تنفيذها حفاظًا على الطاقة، من خلال خطة متكاملة منها تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، مع فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات.