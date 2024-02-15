أسعار الغسالات العادية البرميل.. اعرف الإمكانات والمواصفات

تخطي أسعار الغسالات العادية البرميل، بأهمية خاصة لدى بعض الأسر المصرية، التي تفضل الغسالات العادية عن الغسالات الأتوماتيك، من حين التوفير فى سعر الغسالة أو في المساحيق المستخدمة، أو في عدد مرات الاستخدم، لذا حرصت الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية الحديثة من كل أنواع الغسالات في الأسواق المصرية، استمرار عرض الغسالات العادية البراميل في المعارض، ولدى التجار لتوفير جميع احتياجات المواطنين من الأجهزة الكهربائية المختلفة.

أسعار الغسالات العادية البرميل

لذا من خلال التقرير التالي، نرصد أسعار الغسالات العادية البرميل، من جميع الماركات والموديلات في الأسواق المصرية، حيث يختلف السعر الخاص بكل غسالة وفقا لموديلها وإمكاناتها، وجاءت الأسعار كالتالي:-

- غسالة نصف أوتوماتيك تعمل بالضغط المستقيم وزن 12 كيلوجراما من فريش- بسعر 10 آلاف و150 جنيها.

- غسالة تحميل علوي جامبو بحوض واحد من فريش، 8 كيلوجرامات - سعر 3900 جنيه.

- غسالة 5 كليو، من فريش- بسعر 1999 جنيهاً.

- غسالة ملابس اطفال تحميل علوي من فريش، سعة 3 كيلو، بسعر 2150 جنيها.

- غسالة نصف أوتوماتيكية بمحركين من تورنيدو - سعة 7 كيلوجراما- بسعر 5480 جنيه.

- غساله فريش هاف 10 كيلو جامبو حوضين، تعبئة أمامية، 20 كيلوجراما - بسعر 7900 جنيه.

- غسالة نصف أوتوماتيك سعة 10 كيلو جرامات بمحركين من هوفر - بسعر 10 آلاف و500 جنيه.

- TL10S غسالة تحميل علوي 11 كيلوجراما - بسعر 13 ألفا و500 جنيه.

- غساله فريش 8 كيل نصف أتوماتيك- بسعر 4700 جنيه.

- غسالة فريش - 10 كيلو - بسعر 2540 جنيه.

- غسالة تحميل علوي 10 كيلو - بسعر 11 ألفا و750 جنيها.

- غسالة تحميل علوي فانتازيا من فريش، 6 كيلو - بسعر 5600 جنيه.

- غسالة ملابس هاف أوتوماتيك بحوضين من تورنيدو TWH-Z10DNE-W، 10 كيلوجرام - بسعر 6999 جنيه.

- غسالة بحوضين جوست 8 كيلو من فريش، بسعر 6500 جنيه.

أسعار الغسالات فوق أوتوماتيك في الأسواق

- غسالة ملابس تورنيدو فوق أوتوماتيك 12 كيلوجرامًا TWT-TLN12LWT بسعر يصل إلى نحو 19 ألفا و870 جنيهًا.

- غسالة بتحميل علوي بسعة 11 كيلوجراما مع مضخة من شارب، موديل ES-TN11GDSP، تحميل من الأعلى، بسعر يصل إلى نحو20 ألف جنيه.

- غسالة ملابس فوق أوتوماتيك بتحميل علوي سعة 11 كيلوجراما مع مضخة تصريف من تورنيدو، بسعر يصل إلى نحو 19 ألفا و325 جنيها.

- غسالة ملابس فوق أوتوماتيك بطلمبة داخلية من توشيبا AEW-E1150SUP(DS)، 11 كيلوجراما - بسعر يصل إلى نحو 19 ألفا و122 جنيها.

- غسالة ملابس فوق أوتوماتيك 11 كيلو مع مضخة من شارب، بسعر يصل إلى 20 ألفا و700 جنيه.

- غسالة ال جي سمارت انفرتر 11 كيلو- ‎T1165NEHGH.ASFPEEC، تحميل علوي نحو 20 ألفا و400 جنيه.

- غسالة ملابس أوتوماتيك تحميل علوي بسعة 11 كيلو من شارب، انفرتر DDM، مع مضخة، ES-TD11GBKP، 11 كيلوجرام بسعر 20 ألفا و500 جنيه.

- غسالة ملابس أوتوماتيك تحميل علوي سعة 11 كيلو من شارب، إنفرتر دي دي إم، مضخة، ستانلس ستيل، بسعر 19 ألفا و499 جنيها.

أسعار الغسالات الأتوماتيك

- غسالة أوتوماتيك من شارب، بسعر 22 ألفا و314 جنيا.

- غساله زانوسى 7كيلو وذلك بسعر ‏21 ألفا 775 جنيها.

- غسالة ملابس بيرلاماكس 8 ك من زانوسي - بسعر 24 ألفا و‎ 999جنيها.

- ‏غسالة توشيبا 8 كيلو، بسعر 25 ألفا و‎500 جنيه.

- غسالة ملليلتر ابس فوق أوتوماتيك 9 كيلو من شارب، بسعر ‎15 ألفا و999 جنيها.

- غسالة توشيبا 7 كيلوجرام، وذلك 24 ألفا و973 جنيها.

- غسالة فريش، 11 كيلوجراما، وذلك بسعر ‎14 ألفا و700 جنيه.

- ‏غسالة 15 كيلوجراما من تورنيدو، وذلك بسعر 21 ألفا و713 جنيها.

- غسالة17 كيلوجراما من تورنيدو، وذلك بسعر ‎22 ألفا و649 جنيها.

- ‏غسالة تورنيدو 15 كيلو، وذلك بسعر ‎20 ألفا و869 جنيها.

- غسالة 13 كيلوجراما، وذلك بسعر ‏22 ألفا و999 جنيها.

- غساله زانوسى7كيلو ، وذلك بسعر ‎21 ألفا و570 جنيها.

- غسالة 18 كيلوجرام - من وايت بوينت، وذلك بسعر 20 ألف جنيه.

- غسالة أوتوماتيك ديجيتال 6 كيلوجراما من زانوسي، بسعر 19 ألفا و849 جنيها.

- غسالة أوتوماتيك 6 كيلو بيرلاماكس - سعر ‏19 ألفا و802 جنيه.