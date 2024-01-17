الصحة تدعو أصحاب الجراحات العاجلة للتسجيل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين المستفيدين من مبادرة «إنهاء قوائم الانتظار»، مبينة أنَّه في حال إذا كان أحد أفراد الأسرة يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لابد من التسجيل في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

إتاحة أفضل الفرق الطبية المتخصصة لإجراء العمليات الجراحية

وتابعت وزارة الصحة، في تقرير أصدرته منذ قليل، أنَّ إجراء العمليات الجراحية داخل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار يتمّ عن طريق أفضل الفرق الطبية المتخصصة والخدمات العلاجية المقدمة مجانا دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

خط ساخن لتلقي استفسارات المستفيدين من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وأضافت وزارة الصحة أنَّه تمّ تخصيص بوابة إلكترونية خاصة بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتسجيل والاستفسار على أبرز الأسئلة الشائعة والاستعلام عن طلبات الخدمات وكيفية الحصول على الخدمات العلاجية ويمكن الدخول للبوابة من هنا.

وأوضحت أنَّه تمّ تخصيص الخط الساخن 15300 لتلقي جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية بشكل عاجل، مبينة أنَّ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تشمل 14 تخصصًا تشمل: «القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكبد والقوقعة وزيادة التخصصات» وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أنَّ المرضي يتمّ توزيعهم مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة لضمان الحصول على أعلى خدمة طبية.